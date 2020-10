Cristina Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 6 de octubre de 2020, p. 28

Hermosillo, Son., Los cuerpos de la modelo Yesenia Estefanía y de Fernanda, dos de las 50 mujeres desaparecidas en Cajeme, fueron localizados en sendas fosas clandestinas de esa ciudad, en el sur de Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reportó la identificación de la modelo de 24 años de edad, mientras el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón localizó a Fernanda, de 17 años.

La noche del domingo la institución dio a conocer que identificó los restos óseos de Yesenia Estefanía, hallados el 20 de septiembre en una oquedad en el canal bajo de Cajeme; además, señaló que hay tres detenidos por este caso.

Explicó que la identidad de la joven se determinó mediante las comparaciones de ADN y otras pruebas realizadas en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense .

Nora Lira Muñoz, lideresa del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, anunció que encontró los restos de su hija Fernanda Zañudo Lira en una fosa clandestina ubicada en un basurero del poblado de Bataconcica, en el norte de Cajeme.

Tras dos años de búsqueda en las zonas conurbadas de esta región, la madre comentó que identificó a su hija por la ropa y las pulseras que tenía el cuerpo; sin embargo, esperará de los resultados de los análisis de genética.