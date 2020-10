Ericka Montaño Garfias

La pandemia ha evidenciado las desigualdades sociales entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no; vivimos momentos no sólo de incertidumbre, sino de cambios fuertes en las prácticas culturales y educativas, expresa la escritora y periodista argentina Natalia Porta, invitada al foro Estrategias para recuperar la cadena del valor del libro y la lectura, organizado por la UNAM, que comienza hoy.

No habrá recetas para encarar el mundo que viene. No sabemos dónde nos va a dejar parados todo esto. No sabemos cómo van a funcionar las bibliotecas, por ejemplo , añade Porta, coordinadora del Plan Nacional de Lectura de Argentina y organizadora del Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura de la Fundación Mempo Giardinelli.

Soy bastante optimista. Pienso que la historia demuestra que la humanidad ya pasó por experiencias como ésta y se recuperó. Entre tanto, podemos encontrar formas de estar juntos que no sean agobiantes, que sean significativas, que no dejen de lado las dimensiones humanas y afectivas de las relaciones en la tarea hermosa que hacemos: compartir literatura.

Natalia Porta participará el jueves en la mesa ¿Cómo diseñar políticas públicas para el fomento de la lectura? Este diseño, dice, es “pensar en políticas que no pierdan su dimensión humana pese a que necesitan el andamiaje de la técnica de las políticas públicas, la edición de resultados de éstas, de la sistematización de procesos, pero que no pierdan la dimensión humana.

“Con dimensión humana me refiero a que las cosas tienen que durar. No hay actividades de lectura en las que uno se proponga acompañar a lectores incipientes a convertirse en grandes lectores de un día para otro. Es necesario que las políticas se sostengan en el tiempo mucho más allá de los cambios de gobierno.