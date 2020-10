L

a semana pasada el Presidente de la República dijo que hoy debe estar resuelto el problema ocasionado por la cuota de agua que, con base en el convenio firmado en 1944, México debe enviar a Estados Unidos (EU). Eso prometió al comentar lo expresado por el embajador de ese país, Christopher Landau, quien recordó las obligaciones derivadas del dicho tratado. Enrique Berruga, destacado diplomático mexicano, señala que quienes lo negociaron merecen un homenaje de la nación. Y no exagera: es común que entre países con buenas relaciones las aguas de los afluentes internacionales se distribuyan de manera equitativa entre los estados que las comparten. Pero en el caso de los ríos Bravo y Colorado, en virtud de dicho tratado a México le corresponden tres cuartas partes de las aguas del conjunto de los dos cauces.

A su vez, Marco A. Alcázar, director general de 1984 a 1988 de Límites y Ríos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), refiere que la medición de las aguas entregadas y recibidas se hizo siempre con gran escrúpulo y rigor técnico por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. Tal dirección desapareció. Hoy la SRE carece de una unidad técnica con capacidad de manejar el tema de manera adecuada.

El problema que surgió en la presa La Boquilla pudo evitarse si el gobierno federal hubiera denunciado oportunamente quiénes eran los que manipulaban a los campesinos del norte de Chihuahua a fin impedir el envío del líquido. Muy tarde hizo público lo que estudiosos denuncian desde hace años: el acaparamiento y venta del vital recurso por funcionarios, empresarios y políticos, con la venia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la complicidad de los mandatarios de la mencionada entidad. Igual que los de los otros estados por los que corre el río Bravo y sus tributarios.

En Chihuahua destacan como be­neficiarios muy privilegiados de las concesiones de agua los ex gobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza, así como familiares cercanos. Otros empresarios agrícolas, como la familia Urionabarrenechea, ligada al ex gobernador César Duarte, preso en EU, gracias a permisos de la Conagua, acapara casi 9 millones de metros cúbicos. O la Porras Muñiz, ligada a legisladores del PAN. A ellas se suman otras familias que cultivan el nogal. Y la cervecera Heineken, instalada hace dos años, demanda mucha agua en una región semidesértica. Su producción la envía al vecino país. En el entramado de acaparar líquido aparecen políticos de PRI, PAN y Morena. Alcaldes y ex alcaldes, como los de Delicias y Conchos; y líderes agrarios que medran a costa de miles de campesinos.