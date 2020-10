Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 5 de octubre de 2020, p. 17

La pandemia de Covid-19 traerá una oleada de trastornos mentales por las pérdidas que han tenido las personas y la dificultad para superarlas, sobre todo si no tuvieron la oportunidad de despedirse de quien falleció a causa de la enfermedad. Los casos de depresión, ansiedad y alteraciones del sueño, entre otras, aumentarán como ya ocurre en otros países, advirtió Evelyn Rodríguez Estrada, siquiatra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

En entrevista, comentó sobre la dificultad que implica superar el duelo y el riesgo de este y otros trastornos cuando no se ha tenido la evidencia del deceso. Si no lo ves, no lo crees . Lo mismo ocurre con quienes mueren en accidentes y cuyos cuerpos no es posible recuperar si, por ejemplo, se cayó el avión en que viajaban.

Pasa igual con las personas desaparecidas. Para los familiares es muy difícil aceptar que no volverán a ver a sus seres queridos, pues persiste la incertidumbre de que su hijo, esposo, hermano, puede estar vivo aun cuando hayan pasado años.

Se necesita la prueba de realidad , de que efectivamente la persona ha fallecido, con el fin de procesar el duelo que, en la teoría, explicó, comprende cinco fases: negación, enojo, depresión, negociación y aceptación o conciliación con la pérdida. Después las personas pueden seguir adelante.

Con la pandemia, esto se ha dificultado. De hecho, dijo la especialista adscrita al Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas (CIENI) del INER, se alteró la logística para el manejo de cadáveres. Antes, cuando un enfermo moría, algún familiar podía ingresar al nosocomio y reconocerlo al lado de la cama y de nuevo antes de que se lo llevaran el servicio funerario.

Ahora eso es impensable. Aunque existe la conciencia de que el enfermo estaba grave cuando entró al hospital, no está en la expectativa de las personas la posibilidad de la muerte. De ahí la importancia de la estrategia que se puso en marcha en el Departamento de Patología del INER con una cápsula de acrílico que se coloca sobre los cadáveres para que un familiar lo pueda identificar y despedirse sin riesgo de contraer el coronavirus.