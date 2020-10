Señaló que ataques en Guanajuato se dan por conflictos internos entre las organizaciones criminales que se disputan el liderazgo. Sin embargo, continuamos presentes en Guanajuato con una intensidad y una fuerza extraordinaria, pendientes de que ese enfrentamiento y esas luchas intestinas no generen mayor inestabilidad .

En entrevista en el marco de la supervisión de acciones de mejoramiento urbano que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estadio de beisbol Héctor Espino de esta ciudad, Durazo afirmó que la detención de El Marro ha generado una baja en los homicidios dolosos, pero obviamente no estamos satisfechos con ese resultado .

Agregó que 10 mil efectivos se han incorporado al programa de retiro de la ex Policía Federal sin aspavientos.

A pregunta expresa sobre la depuración en los cuerpos policiacos, dijo que ya no ocurre lo del pasado, cuando se detenía a los líderes de organizaciones y se les presentaba de manera aparatosa, pero por otro lado se negociaba con el narcotráfico. Eso se acabó,

Resaltó que el reto es a corto plazo, porque ahora se cuenta con más agentes para combatir la inseguridad. Como ejemplo mencionó que la Policía Federal tenía 18 mil qué haces cuando tienes problemas de inseguridad que, en el momento que recibimos el país calificamos como situación de emergencia nacional .

Ahora la Guardia Nacional tiene 97 mil efectivos y con ese instrumento tengo plena confianza en que vamos a regresar la paz y la tranquilidad al país , así como a reducir los homicidios dolosos.

Durazo no quiso precisar cuándo presentará su renuncia después de que ha dicho que quiere ser candidato a gobernador. Más adelante informaré, pero tampoco me corresponde estar dibujando sucesores. Yo creo que el Presidente tiene muy claro lo que se necesita y ni me corresponde ni es necesario que yo agregue perfiles .