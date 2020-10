Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 5 de octubre de 2020, p. 4

Morena en la Cámara de Diputados aseguró que no aceptará la permanencia de ninguno de los 109 fondos y fideicomisos e insistirá en su extinción durante la sesión ordinaria de este martes. No se trata de negociar unos sí y otros no. La coyuntura urge a tener recursos para la atención de la salud , señaló el coordinador de la bancada, Mario Delgado.

En conferencia de prensa virtual realizada ayer, afirmó que el gobierno federal no recurre, como en el pasado, a aumento de impuestos, gasolinazos o contratación de más deuda para tener ingresos. Agregó: “pero si la caja está cayendo, ¿entonces cómo la completas, cómo completas el gasto? Ahí es donde entran la eficiencia recaudatoria y la austeridad republicana, y dentro de esta última vale la pena revisar esas ‘bolsitas’ que se fueron formando a lo largo de los años, que ahora son los fideicomisos”.

Delgado afirmó que los apoyos otorgados actualmente por el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) –que cuenta con 224.7 millones de pesos– se darán a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), como se propondrá en una iniciativa que, aseguró, trabaja la comunidad artística con la Secretaría de Cultura.

Sostuvo que si bien al inicio de la discusión de la iniciativa él se comprometió con cineastas a no desaparecer el Fidecine, fue porque en ese momento se trataba de un buen instrumento.