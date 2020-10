E

l 31 de diciembre de 2019 o, para ser más precisos, el primero de enero de este estremecedor 2020 fue cuando la Organización Mundial de la Salud emitió de manera oficial y urbi et orbi (diría el Papa don Francisco) una importantísima ESPI, es decir una declaratoria de emergencia de salud pública internacional.

En Wuhan, provincia de Hubei, se había detectado la existencia de un nuevo virus de origen no precisado que atacaba a los humanos y que producía tan severas afectaciones a su sistema respiratorio que indefectiblemente, hasta ese momento, les provocaba la muerte. Para el 13 de enero, con verdadero azoro se dio a conocer el primer brote de esta enfermedad afuera no sólo de la provincia de Hubei, sino del inmenso territorio chino. Una pandemia tocaba a nuestra puerta.

Han transcurrido nueve meses y la situación imperante no nos favorece a los 7 mil 700 millones de terrícolas que constituimos en el 2020 la población mundial.

La guerra defensiva que estamos librando no tuvo una declaración específica, pero no debemos asombrarnos, nosotros, como especie, tenemos siglos provocándola en todas partes y de todas las formas. El actual enemigo no surgió por generación espontánea. Ha sido nuestra civilización quien de manera estúpida y permanente ha ultrajado, desde tiempos inmemorables, a la madre común y generosa que no ha permitido crecer, reproducirnos y permanecer vivos, merced a su amparo, mientras ejercíamos generación tras generación la vocación depredadora con la biósfera y ecosistemas.

Resulta inconcebible lo que estamos padeciendo en estos nueve meses de ardua batalla por nuestra supervivencia, el score o marcador en nada nos favorece. Primero, fuimos tomados por sorpresa, pese a que las voces más científicamente autorizadas nos advertían que las cosas que estaban aconteciendo en el planeta eran campanadas de alarma, urgentes avisos para corregir comportamientos criminales y suicidas.