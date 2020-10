U

n referendo acaba de establecer el salario más alto del mundo en la ciudad de Ginebra, Suiza. Será de 4 mil dólares mensuales (alrededor de 50 mil pesos). Ginebra es una de las ciudades más caras del planeta. El año anterior, otro referendo había rechazado el aumento, con el fin de proteger el empleo y no desestabilizar a los patrones. En Suiza cada año hay alrededor de 100 consultas ciudadanas. Pueden ser federales o a nivel de cantón, como el caso de Ginebra. No es necesaria la autorización de la Suprema Corte de Justicia ni la participación del Instituto Nacional Electoral (no existe semejante mamotreto) y el Congreso. Comparativamente, la Ley de Consulta Popular de México es totalmente antidemocrática, costosa e impráctica. Fue hecha por el viejo régimen para acallar al pueblo, no para permitirle que se exprese. Todavía falta que el fallo aprobado por la Suprema Corte para la consulta sobre enjuiciar a los ex presidentes sea devuelto al Senado. Ya no es la pregunta que propuso el presidente López Obrador, sino otra que incluye hasta a los ministros de la Suprema Corte. La aprobada por la Corte todavía tiene que ser autorizada por las dos cámaras del Congreso, de otro modo se irá al archivo. Si el dictamen es aprobado por el Congreso, éste deberá expedir la convocatoria de la consulta popular mediante un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se le notificará al Instituto Nacional Electoral para que organice la votación ¡y será hasta el año próximo! No sirve esa ley, debe comenzar a pensarse en otra, una estilo Suiza.

Cancelación de licencia

Primero tronó el Banco Famsa, ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció, en el Diario Oficial de la Federación, la revocación de la licencia a la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Renacimiento Costa de Oro (Capreco), por no cumplir con el nivel de capitalización requerido para este tipo de organizaciones. Capreco es una socap que nació en 2000, con operaciones en la sierra de Nayarit y Jalisco, tiene autorización de la CNBV para dar servicios de ahorro y préstamo a sus socios, que en la actualidad son más de 6 mil, muchos de ellos dedicados al campo; de acuerdo con el diario El Economista, Capreco sobresalió por su labor de inclusión financiera y, en 2014, la entonces directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, le entregó un reconocimiento. Sin embargo, fue señalada por sus mismos clientes por cobrar con intimidaciones, con el fin de disminuir su índice de morosidad, que a marzo pasado era de más de 50 por ciento. Abelino Ramos Parra, quien es defensor de cerca de 750 deudores de Capreco, indicó que la socap, al no poder ejercer las garantías de cobro, comenzó con alianzas con supuestos delincuentes a los que se les encargó la cobranza. Después del pago a los clientes de Banco Famsa, disminuyeron los fondos del seguro de depósito a los ahorradores, pero aun así deberá pagarles hasta 161 mil pesos a cada uno.