Periódico La Jornada

Lunes 5 de octubre de 2020, p. 22

Una pareja pasa cerca de una sala de Cineworld en el centro de Londres. La segunda cadena de cines a nivel mundial confirmó que considera cerrar sus 128 complejos en Reino Unido e Irlanda, así como sus teatros en Estados Unidos, con lo que miles de empleos están en riesgo. Según The Independent, los ejecutivos de Cineworld consideran que su industria se ha vuelto inviable y planean informarlo al primer ministro, Boris Johnson, y al ministro de Cultura, Oliver Downden. La situación se produce en el contexto de la postergación de grandes éxitos de taquilla ante la pandemia. La nueva película de James Bond, No time to die, será lanzada en abril de 2021, mientras la secuela de Fast and Furious (F9), también ha sido postergada.