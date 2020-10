El sistema de pensiones mexicano ha sido históricamente desigual. Según datos oficiales, un jubilado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) percibe casi ocho veces más respecto de un trabajador que no laboró para el gobierno; esto es, recibe en promedio una pensión mensual de 65 mil pesos y uno del sector privado (en el sistema de reparto del 73, es decir, antes de la reforma de 1997), 8 mil 333 pesos.

Agrego: “es relevante porque se tiene la percepción de que las pensiones del régimen de reparto son muy generosas; no obstante, al compararlas con las que perciben los ex trabajadores de las empresas del gobierno, queda de manifiesto que no lo son.

Por todo lo anterior, debe quedar claro que un regreso al sistema de reparto no ofrecería pensiones tan generosas como algunos creen. Sin embargo, su carga potencial sobre las finanzas públicas sería, a mi juicio, virtualmenteinsostenible .

Para Vela, eliminar el actual sistema de cuentas individuales para dar paso a uno de reparto y migrar los recursos de cada trabajador a una bolsa en común, no sólo atenta contra sus derechos de propiedad, portabilidad, transparencia y rendición de cuentas, sino que representa una gran tentación para que esos recursos se destinen a otros fines.

Para el funcionario, lo anterior dañaría de manera irreparable la confianza de los trabajadores en el sistema pensionario y podría dar lugar a un descontento social de magnitud inconcebible.