Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de octubre de 2020, p. 29

Las 51.6 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 a las que México tendrá acceso oportuno tras su adhesión al mecanismo Covax se destinarán primordialmente a personas de grupos de riesgo: adultos mayores o personas con alguna condición de salud que las haga vulnerables a la pandemia, mujeres embarazadas y personal de salud, de acuerdo con Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario dijo ayer que si bien el deseo de todas las personas sería ser vacunadas en cuanto esté disponible la vacuna, hay que entender que los recursos son escasos, no sólo los recursos para adquirirlas, sino para hacerlas. No hay posibilidad alguna de que los laboratorios farmacéuticos puedan producir 7 mil millones de vacunas para vacunar a toda la población mundial .

Al dar a conocer el informe diario sobre la pandemia en México, señaló que hasta ayer se habían registrado 757 mil 953 casos confirmados de Covid-19 –4 mil 863 más con respecto al viernes–, así como 78 mil 880 fallecimientos, un alza de 388 en comparación con la víspera.