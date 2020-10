De La Redacción

Domingo 4 de octubre de 2020

En todo el mundo, y todo el tiempo, se están haciendo tests PCR para diagnosticar el Covid-19 y ello ha generado una escasez de material: hisopos, reactivos y protección para el personal sanitario. Ante tal desabasto y el retraso subsiguiente para obtener resultados, las pruebas de saliva bien podrían ser de ayuda, de acuerdo con Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para contrarrestar la falta de insumos, ella y su equipo del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del IBt desarrollaron una prueba que no necesita hisopos. Las PCR de saliva no son nuevas, nosotros las adaptamos al SARS-CoV-2 y los resultados han sido buenos. Logramos una eficiencia de 90 por ciento y, lo más importante, eliminamos los hisopados nasofaríngeos; ahora el paciente sólo debe escupir en un recipiente y no mucho; dos mililitros bastan , de acuerdo con información difundida por la casa de estudios.

Ya que con estas pruebas no es necesaria la presencia forzosa de personal sanitario ni la disposición de hisopos, son una opción para testear a cada vez más gente; pero además, a diferencia de los PCR tradicionales que requieren estuches especiales para purificar los esputos de nariz y garganta, el test de saliva –en vez de un kit– usa un reactivo a base de detergentes y proteasas, con lo que se logra una limpieza similar con un procedimiento más económico.