l ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a la sazón portavoz nacional del Partido Popular, hombre que se autodefine dialogante y de centroderecha, decide, junto a Ciudadanos y Vox, retirar del callejero de Madrid los nombres que recordaban a dos militantes del PSOE. Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT, ministro de Trabajo durante la Segunda República y presidente del consejo de ministros entre 1936 y 1937, e Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, Obras Públicas y Defensa Nacional en el mismo periodo. Ambos murieron en el exilio. Largo Caballero (1946) tras pasar por el campo de concentración de Sachsenhausen en Francia, e Indalecio Prieto en México (1962).

La propuesta para quitar sus nombres corrió a cargo del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith-Molina, de linaje falangista, detrac-tor de la violencia de género y acó-lito de la Fundación Nacional Fran-cisco Franco, cuyo presidente, el ge-neral en retiro Juan Chicharro Or-tega es su primo carnal. Pero Ortega Smith no estuvo solo en la trama. Fue urdida por el tripartido que gobierna Madrid. Al Partido Popular y Vox se unió Ciudadanos. Begoña Villacís, vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, aplaudió y dio rotundo sí a la moción. Para ellos, Largo Caballero e Indalecio Prieto fueron personajes siniestros cuyos nombres no debían formar parte de las calles y plazas . Con mayoría absoluta en el pleno, la propuesta fue aprobada, con una adenda al gobierno: retirar las dos estatuas de ambos políticos levantadas en el Paseo de la Castellana .

Así, la derecha española no pierde oportunidad de recordar que ellos, no importa cuán fascistas, falangistas, monárquicos, nacionalcatólicos, liberales, conservadores o democratacristianos sean, fueron los vencedores de la guerra civil y se les debe pleitesía. Es gracias a su magnanimidad que republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas y todo demócrata pueden respirar. Y para que no lo olviden, con estas maniobras se les recuerda quiénes mandan en la España monárquica. La decisión esconde odio, desprecio a los valores democráticos y víctimas de la dictadura. Pero recordemos, Javier Ortega Smith-Molina es reincidente. A las trece rosas, mujeres fusiladas el 5 de agosto de 1939 por la dictadura franquista, las definió como mujeres que torturaban, mataban y violaban vilmente . Para él, descalificar a Largo Caballero e Indalecio Prieto no supuso nada nuevo. Su argumento: la biografía política de ambos era una falacia construida por los socialistas . Eso sí, no identificó en que consistían las mentiras.

¿Acaso no fueron ministros, militantes del PSOE, no defendieron la Segunda República, no murieron en el exilio? No hay respuesta. Se reafirma, fueron unos asesinos. Ángel Viñas, historiador con obra destacada en la guerra civil, apuntó: “los concejales de Madrid que votaron la proposición de Vox son unos ignorantes (…) es completamente inadmisible históricamente hablando. Falsifica el pasado y lo hace de forma radical (…) Na-turalmente, en aplicación a las máximas del maestro Goebbels, por no decir del propio Hitler de Mein Kampf, contiene unos granos de verdad indudables”