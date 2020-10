No han venido al país a levantar miles de kilómetros de tendido eléctrico para distribuir la electricidad porque el gasto es muy alto, para eso, ya existe la estructura de la CFE. El papel de empresas privadas extranjeras, como Iberdrola de España, país que no cuenta con recursos energéticos (gas y petróleo), juega el papel de usurpadora de los energéticos para producir electricidad con metodología mexicana y convencional que vende a la CFE a través de la propia infraestructura de la Comisión.

La participación de la ciudadanía no dio resultado y las compañías empezaron a adueñarse de los recursos naturales, dispusieron del territorio nacional y estuvieron a punto de desaparecer la CFE.

Es importante recordar que la Comisión Federal de Electricidad estaba produciendo con niveles aceptables. Todavía faltaban alrededor de 6 millones de personas que no contaban ni cuentan ahora en absoluto con electricidad. Ninguno de los gobiernos anteriores intentó cubrir esta urgente necesidad. Según reportes anteriores, tanto la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro producían un porcentaje alto en comparación a otros países, por lo que pudo resolverse esa deficiencia.

Actualmente, están limitados los permisos y contratos para que compañías extranjeras vendan la electricidad producida en México, conectándose con la red nacional de distribución. Por otro lado, en cuanto al gas, se está buscando que las empresas particulares operen de acuerdo con las nuevas disposiciones del gobierno actual para no aumentar las tarifas de transporte ni de la electricidad privada. Los contratos firmados durante el gobierno anterior son ventajosos, leoninos y en detrimento de la economía mexicana.

Esto quiere decir que el gobierno actual está retomando las directivas de la industria eléctrica del país. Es importante el rediseño y reorganización de distribución que se efectúan junto con la Sener.

Nuevamente se aplica el artículo 25 constitucional que garantiza la planificación del desarrollo nacional. Están en primer plano las mejoras a las hidroeléctricas, método por el cual se produce la mayor parte de la energía que se distribuye en el país. Se recupera, también, la participación de ingenieros, ingenieras y especialistas y se retoman los proyectos nacionales para elevar la cobertura de energía.

Todavía recurriremos a las energías no renovables (fósiles). Estamos en un momento de transición energética que ha empezado hace años, pero que no se ha tomado en cuenta. La urgencia ambiental logrará desarrollarse con mayor velocidad. Y, como dicen profesionales expertos en energía, tenemos recursos que deberán considerarse como no renovables, aunque durante años se consideraron renovables, como, por ejemplo, la lluvia. Es paralelo el uso de uno y otro tipo de recursos, y eso no quiere decir que la política energética actual no esté considerando la utilización de las llama-das energías limpias.

De todas formas, dependemos de la existencia de todos los energéticos.

