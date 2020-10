L

os pronósticos conspiran contra la tranquilidad del observador, pero no alteran el sueño de quienes los emiten. Tienen sustento en lo ocurrido hasta la fecha y en la decisión presidencial de no actuar contra la recesión ni en pro de una reactivación productiva a través de la inversión pública y la promoción de la privada, lo que les permite vaticinar que las cosas seguirán como hasta ahora, si no es que peor.

Ante tal panorama, no hay escape, menos aún cuando el presidente parece haberse erigido en gran visir de la economía y de la política económica y, desde su podio, rechaza y descalifica cualquier sugerencia de cambio en la orientación de su política. Así, el presidente no sólo se aleja de la realidad económica y social, sino que elude argumentar racionalmente su discurso.

Todo empezó con aquello de tengo otros datos y hoy ya conforma el sustento de un diagnóstico que quiere convertir en paradigma. Ejemplar para el resto del mundo, ha llegado a decir sobre su políti-ca anticrisis.

Los presidentes no tienen por qué saber de economía y hay quienes piensan que lo más recomendable es que no se empeñen en conocer de los misterios de la ciencia lúgubre . Disciplina de la escasez y sus restricciones, de los costos de oportunidad, la acumulación, la distribución y hasta de la utilidad y su maximización, la economía suele hacer a sus practicantes presas de tal cúmulo de condicionamientos e implicaciones no deseadas que la acción pública tiende a congelarse o someterse a una disciplina tal que lo que impere en el Estado sea la parálisis; un pasmo que no puede sino contagiar al resto de los agentes y actores de los procesos de inversión, ampliación productiva e innovación.

De aquí lo delicado del tráfago económico, en especial cuando se espera que de él surjan propuestas de política para encaminar o modificar la marcha de la economía. El viejo Galbraith, tal vez abusando del sarcasmo que lo vestía y adornaba, dijo alguna vez que los senadores y diputados habían creado el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos precisamente porque se habían dado cuenta de que el presidente Truman no asuntaba en economía.

La cuestión económica, así, podría quedar en manos de expertos en el Tesoro y otras secretarías, mientras los asesores se encargarían de ilustrar al mandatario y proveerlo de información, visiones de conjunto de mediano y largo plazos, pero también protegerlo de los peligros de volverse aprendiz de brujo.