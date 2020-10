La especialista es una de los cientos de académicos del país que se han movilizado en contra de la desaparición de los fideicomisos y que han solicitado a la Cámara de Diputados que no apruebe su extinción.

Si bien muchos estudiantes de posgrado de estas y otras instituciones reciben becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que el gobierno federal ha asegurado que no desaparecerán con la eliminación de estos mecanismos, para muchos su preparación se pondría en duda sin el apoyo que reciben directamente de sus centros educativos y de investigación, los cuales sí dependen de los fondos que están por suprimir.

En entrevista telefónica agregó que el mensaje que se manda a las nuevas generaciones con esta decisión no es positivo; se les dice que no hay más apoyo, que aquí no se puede hacer ciencia. Lo que se anticipa es una enorme fuga de cerebros en los próximos años .

Indicó que hay muchos científicos que queremos que un día la ciencia sea el pilar del desarrollo tecnológico para todos los mexicanos. No nos vamos a dejar vencer, vamos a seguir trabajando por ello .

Voz de alumnos

Marcela Santana, estudiante de maestría en biología marina en el Departamento de Recursos del Mar, necesita del fideicomiso Cinvestav para continuar con su investigación enfocada en el oleaje como recurso energético. Así lo plantea en uno de los videos que el centro difundió, en los que decenas de alumnos explican que su instrucción depende de esos fondos.

Adán Hernández, del doctorado en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, señala que necesita de la beca para seguir con sus investigaciones sobre los virus del zika y el dengue.