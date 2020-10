E

ncima las elecciones presidenciales del 18 de octubre en Bolivia, y con encuestas que muestran resultados disputados a favor del candidato del MAS, Luis Arce, declaraciones desde el país y Estados Unidos arrojan amenazas sobre la contienda, reporta Marco Teruggi en Sputnik.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, reunido en Washington con Arturo Murillo, el tóxico ministro de Gobierno de Bolivia, expresó en un tuit su preocupación por un posible fraude en las elecciones.

El mensaje fue publicado en el marco del viaje de Murillo a EU. ¿Por qué éste y Almagro comienzan a hablar de fraude teniendo el control del Tribunal Supremo Electoral y de la Misión de la OEA? Ojalá no estén recibiendo instrucciones de que no se lleven adelante las elecciones o finalmente, como ocurrió en Honduras, hacer fraude electoral , denunció el candidato Arce.

La mendacidad de la OEA sobre el supuesto fraude electoral fue denunciada por estudios muy sólidos. Pero el organismo envía el mismo jefe de observación electoral que el año pasado: Manuel González, ex canciller de Costa Rica (sputniknews.com). Almagro y fraude son sinónimos, opina Mirar al Sur.

