Precisión sobre Paz

A

lrededor de la fecha del 2 de octubre, cada año se suele traer a la memoria el acto heroico del poeta Octavio Paz al renunciar a su puesto de embajador en la India en octubre de 1968 como protesta contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Como los cronistas inexpertos siguen insistiendo en publicar que fue una renuncia, pues hay que volver a corregirlos: Paz no renunció, Paz solicitó a la cancillería una disponibilidad , es decir, un permiso de ausencia temporal que no cancela los derechos administrativos del personal del Servicio Exterior, sino sólo los suspende por un tiempo. Es decir el acto de Paz no fue heroico, fue administrativo. Aunque simbólicamente, cada quien lo puede interpretar e imaginar a su manera para glorificar su memoria. Hay libertad de expresión, pero hay que informarse bien para no propagar fake news.

Francisco José Valdés Roa

Resolución histórica

Es histórica la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la consulta popular, al pasar el artículo 35 de la Constitución de letra muerta a una luminosa oportunidad de participación ciudadana donde habrá una ampliación democrática basada en la soberanía. Es cierto que fue una votación con escaso margen a favor de la consulta –cinco en contra y seis a favor– pero lo importante es que se logró romper la estructura formalista y ajena a los sentimientos sociales, dando cabida a una era de mayor intervención de la Corte en acontecimientos de trascendencia nacional.

Este proceso soberano ha ameritado algunas personas manifiesten la idea de reducción de dos a uno por ciento las firmas ciudadanas necesarias para operar la consulta popular, haciéndola más accesible, sin olvidar que igual criterio debiera privar para que se redujera de 40 a 20 por ciento la votación para hacer vinculatoria la decisión respectiva.

Carlos César Cárdenas Márquez

Piden conservar pintas feministas

Tania Eréndira Meza Escorza, presidenta del Concejo Municipal Interino de Pachuca:

El pasado 28 de septiembre un grupo de mujeres se manifestaron en Pachuca, como en otras partes del mundo, a fin de exigir la erradicación de la violencia de género y en especial la despenaliza-ción del aborto. Entre las acciones que desarrollaron en nuestra ciudad, hicieron inscripciones con pintura en la torre del reloj monumental de la Plaza Independencia.

Nunca se había suscitado un ataque de tal magnitud a la integridad de ese monumento artístico que, huelga decirlo, es la principal representación material de la historia y la identidad local. Como pachuqueño, ampliamente interesado en la historia, el patrimonio artístico y la cultura de nuestra ciudad, siento una aflicción muy grande con lo sucedido. Es calamitoso mirar ese símbolo gravemente dañado de manera intencional.

Sin embargo, ese sentimiento no puede compararse con el dolor, la pena y el agravio que me causa la violencia que padecen las mujeres, así como la ineptitud y hasta la indiferencia con la cual sistemáticamente las autoridades asumen las múltiples denuncias de víctimas de violencia por motivos de género.