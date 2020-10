Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 4 de octubre de 2020, p. 21

Santiago. La violencia sistemática con que lapolicía de Carabineros reprime las protestas sociales en Chile quedó brutalmente expuesta una vez más, cuando un joven de 16 años que participaba anteayer en una manifestación en Plaza Dignidad terminó siendo arrojado al aledaño río Mapocho, desde una altura de unos cinco metros, a manos de un efectivo policial.

Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad y de celulares de varios de quienes ahí estaban, son elocuentes y terribles: un contingente carga contra manifestantes que escapan hacia el puente de Pío Nono hasta alcanzarlos, uno de ellos se abalanza desde un costado contra el menor de edad, lo acorrala contra la baranda del puente y aparentemente lo empuja hasta lanzarlo hacia el lecho de piedras y cemento del río.

Lo peor es que los policías no intentaron rescatarlo, simplemente se quedaron mirando por sobre la baranda y después se retiraron caminando inmutables, entre gritos de desprecio de la multitud.