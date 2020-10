Myriam Navarro

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 4 de octubre de 2020, p. 23

Tepic, Nay., Un juez de control dictaminó prisión preventiva de un mes contra Antonio Bautista Crespo, dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado y Municipios (Sitem), acusado de allanamiento de morada e incitación a la violencia, que se suscitó el jueves pasado cuando él, junto con otros representantes del Frente Amplio de Sindicatos Independientes, abrieron por la fuerza el cancel de la empresa Coca-Cola, cuyo concesionario mayoritario es el actual gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García y su familia.

La exigencia por la falta de pago de la segunda quincena del mes de septiembre a miles de empleados de base del gobierno estatal, fue lo que llevó a los sindicalistas a irrumpir en la refresquera.

El delito de incitación, que figura en el expediente número 1273/2020, se dictó por las declaraciones que dio el representante sindical el pasado jueves cuando concluyó el plantón y el bloqueo a la embotelladora, donde Bautista Crespo dijo a los trabajadores basificados que el compromiso del mandatario estatal había sido pagar al día siguiente (viernes) a las 8 de la mañana, pero en caso de que no cumpliera, entonces se tomarían otras acciones.