Domingo 4 de octubre de 2020, p. 27

La pandemia ha ocasionado daños colaterales como la violencia intrafamiliar, que en Iztacalco se incrementó y en un día las autoridades han recibido hasta siete denuncias, afirmó el alcalde Armando Quintero Martínez en su segundo Informe de gobierno, en el que como tema prioritario mencionó a la salud y destacó el trabajo que se realiza para contener la transmisión del Covid-19 y mantenerse en el lugar 11 de las 16 alcaldías, pese a estar en un entorno altamente contaminado como lo es el oriente de la capital.

Mencionó que las acciones para enfrentar la emergencia sanitaria han tenido dos fines: romper y detener la cadena de contagio y apoyar la reactivación económica y social a fin de volver a la normalidad lo más pronto posible.

Sin embargo, ante el hacinamiento y con las medidas que se aplicaron para mantener el confinamiento social todos los días hay reportes de agresiones en el seno familiar, el promedio semanal es de 12 a 15 casos. La pandemia está lastimando la convivencia y no es sólo el esposo malo que golpea a la esposa, se da del hijo a padres, de padres a hijos, de nietos a abuelos .