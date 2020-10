L

a mañana del 19 de octubre leo en la primera plana del Excélsior: Cesa Relaciones a Octavio Paz. Se le sanciona por opinar con base en informes extranjeros de los sucesos aquí . Así interpretaba el periódico dirigido por Julio Scherer, el boletín de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) donde informa de la separación del poeta de su cargo de embajador:

“El embajador de México en la India, señor Octavio Paz, con base en versiones que la radio y la prensa extranjeras dieron de los recientes sucesos de la Ciudad de México, ha solicitado ser puesto en disponibilidad.

En virtud de que es muy grave que un embajador de México, dando crédito a versiones inexactas, difundidas por ciertos órganos de información extranjeros, juzgue al país o al gobierno que representa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por acuerdo superior, ha resuelto conceder al embajador Paz su separación del Servicio Exterior Mexicano.

Días después de la masacre que inició al atardecer del 2 de octubre nos había llegado la noticia, sin confirmar, que el poeta había renunciado a su cargo como un acto de protesta hacia el gobierno y en solidaridad con los estudiantes. Ese día había comenzado el Encuentro Mundial de Poetas al que no asistió Octavio Paz y al que había declinado participar, pero al que finalmente envió, el 7 de octubre, un poema escrito en Nueva Delhi al día siguiente del genocidio de Estado.

México: Olimpiada de 1968

A Dore y Adja Yunkers

La limpidez

(quizá valga la pena

escribirlo sobre la limpieza

de esta hoja)

no es límpida:

es una rabia

(amarilla y negra

acumulación de bilis en español)

extendida sobre la página.

¿Por qué?

La vergüenza es ira

vuelta contra uno mismo

si

una nación entera se avergüenza

es león que se agazapa

para saltar.

(Los empleados

municipales lavan la sangre

en la Plaza de los Sacrificios).

mira ahora,

manchada

antes de haber dicho algo

que valga la pena,

la limpidez.

El poema fue parte de las decisiones que tomó durante el día de su renuncia: La mañana del 3 de octubre me enteré de la represión sangrienta del día anterior. Decidí que no podía seguir representando a un gobierno que había obrado de una manera tan abiertamente opuesta a mi manera de pensar. Escribí a Carrillo Flores mi decisión .

Esa decisión la notificó en una comunicación confidencial y personal fechada el 4 de octubre al secretario de Relaciones Exteriores, en la que expresa, entre otras ideas:

“Anoche por la BBC de Londres me enteré de que la violencia había estallado de nuevo. La prensa de hoy confirma y amplía la noticia de la radio: las fuerzas armadas dispararon contra una multitud compuesta en su mayoría por estudiantes. El resultado: más de veinticinco muertos, varios centenares de heridos y un millar de personas en la cárcel. No describiré a usted mi estado de ánimo. Me imagino que es el de la mayoría de los mexicanos: tristeza y cólera.

Ante los acontecimientos últimos, he tenido que preguntarme si podía seguir sirviendo con lealtad y sin reservas mentales al gobierno. Mi respuesta es la petición que ahora le hago: le ruego que se sirva ponerme en disponibilidad, tal como lo señala la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Procuraré evitar toda declaración pública mientras permanezca en territorio indio. No quisiera decir aquí, en donde he representado a mi país por más de seis años, lo que no tendré empacho en decir en México: no estoy de acuerdo en lo absoluto con los métodos empleados para resolver (en realidad reprimir) las demandas y problemas que ha planteado nuestra juventud .

De inmediato el gobierno y el PRI desataron una ofensiva campaña de difamación contra el poeta y embajador quien, hasta entonces, era presumido como botón de muestra de la excelsitud literaria prevaleciente en México, aunque siempre con un no oculto recelo.