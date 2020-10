▲ En la Plaza de las Tres Culturas, el Comité del 68 llevó a cabo un mitin en memoria de las víctimas, y para evitar riesgo de contagios no marcharon al Zócalo, como es tradición. Foto Yazmín Ortega Cortés

Sergio Ocampo Arista, Irene Sánchez, Ernesto Martínez Elorriaga Y Elio Henríquez

corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 3 de octubre de 2020, p. 10

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), marcharon para conmemorar por separado el 2 de octubre, enarbolando diversas demandas.

Al grito de ¡2 de octubre no se olvida, Saldaña entiende, la UAG no se vende! , unos 300 miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos y del Sindicato de trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia protestaron también por el descuento al impuesto sobre la renta y advirtieron que si el rector Javier Saldaña Almazán no reintegra los recursos descontados desde la primera quincena de julio pasado, emplazarán a huelga el próximo diciembre.

Por su parte, profesores de la Ceteg y policías estatales antimotines se enfrentaron a golpes en la Autopista del Sol, a la altura del Congreso del estado, alrededor del mediodía. La trifulca se dio cuando unos 50 agentes replegaron a 70 cetegistas que bloqueaban el carril de norte a sur con dirección a Acapulco.

La Ceteg exige la incorporación de más de 4 mil docentes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Exposición fotográfica en Culiacán

En tanto, en la sede del Congreso de Sinaloa, para honrar y no olvidar a las víctimas de la masacre de Tlatelolco, ocurrida hace 52 años, quedaron inscritas en letras doradas, las frases Al movimiento estudiantil de 1968, 2 de octubre, No se Olvida , además se llevó a cabo una exposición fotográfica en la barda del edificio.

En sesión solemne, Gonzalo Gómez Flores, secretario general de Gobierno; Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación del Congreso, y Enrique Inzunza Cázarez, presidente del Tribunal de Justicia, develaron la placa en un muro de la legislatura.

La iniciativa fue propuesta por las bancadas del PRI y de Morena, desde noviembre de 2019.

Karla Montero, diputada del Partido Encuentro Social, recordó al sinaloense Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del movimiento, así como el Jueves de Corpus, otro hecho histórico que se mantiene vivo en el imaginario colectivo.

En tanto, Graciela Domínguez Nava, del grupo parlamentario de Morena, rememoró a Florencio López Osuna, joven originario del pueblo de Agua Caliente, municipio de Concordia, que cursaba la licenciatura en economía del Instituto Politécnico Nacional, destacado en su desempeño académico, integrante del Consejo Nacional de Huelga, único orador del mitin del 2 de octubre de 1968 que fue víctima de represión y encarcelado en Lecumberri.