Rubén Villalpando, Jesús Estrada y De La Redacción

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 3 de octubre de 2020, p. 5

Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista lamentaron ayer la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no hacer partícipe al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de la agenda que tenía en Ciudad Juárez, Chihuahua, algo que no había sucedido en otra entidad, y consideraron que se debilita el federalismo cuando se sienta el precedente de ignorar a una autoridad local electa legítimamente.

Con esto no se ignora al gobernador, sino al pueblo que representa, dijeron nueve mandatarios en una carta publicada en sus redes sociales. Hicieron, además, un llamado al Presidente a restablecer el diálogo.

En Chihuahua capital, Corral Jurado reprochó no haber sido invitado al acto oficial del presidente López Obrador a Juárez, acto que se llevó a cabo este viernes.

Abordado por reporteros respecto a la gira presidencial, Corral abundó que no estaría en Ciudad Juárez porque tengo que inaugurar el Encuentro Nacional Anticorrupción en Chihuahua y tengo la comida con los ponentes. Va a ser un encuentro realmente muy interesante .