Alma E. Muñoz, Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 3 de octubre de 2020, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., Al supervisar obras de mejoramiento urbano, a las que no fue invitado el gobernador Javier Corral, con quien, admitió, no es buena la relación , el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las autoridades del estado, de manera “inoportuna e irresponsable se volvieron nacionalistas y por no entregar el agua que les corresponde pusieron a México en riesgo de que Estados Unidos revise el tratado de aguas de 1944 o tome medidas unilaterales, inclusive la aplicación de aranceles.

Ya basta de hipocresía , pusieron por delante intereses partidistas y no tiene ahora caso que se dé una reunión con el gobernador –en el contexto del inicio de su gira de este fin de semana– porque nos han ofendido y, lo que consideró más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos , anticipó desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El Presidente cuestionó que las autoridades de la entidad quisieron sacar raja política-electoral con la entrega del agua por los comicios del próximo año, pero dejó en claro a los pobladores que las diferencias con el gobernador no afectarán los apoyos que les brinda la federación.

Desde la clínica de salud de la colonia Rincón del Río, en Ciudad Juárez, en relación con la ausencia de Corral –primer gobernador con quien no se encuentra en el contexto de una visita a una entidad–, señaló que ya basta de hipocresía y hay que llamar a las cosas por su nombre .