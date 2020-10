Precisó que la Suprema Corte modificó la pregunta propuesta por el presidente López Obrador, pero de todas formas el ejercicio democrático será efectivo, ya que la ciudadanía sabe que va dirigida a ex gobernantes que incurrieron en actos de corrrupción .

Con el aval de Morena y sus aliados, el Senado se prepara para aprobar la solicitud de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de someter a juicio político a ex presidentes de la República, luego que la Suprema Corte remitió a esa cámara el aval para llevar a cabo la auscultación a la sociedad.

Fernando Rodríguez Doval, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, declaró que la interrogante reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se entiende y va a confundir a los electores. Ese tipo de asuntos nos pone al nivel de república bananera , añadió.

También señaló que el gobierno federal sufre de enorme incongruencia, pues por una parte habla de austeridad, recorta programas fundamentales y elimina fideicomisos y por otra, no tiene problema en efectuar una consulta inocua, que no tiene efecto jurídico y que costará millones de pesos.

Camerino Márquez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, destacó que si ese ejercicio no va a ser vinculante, es ocioso que el INE lo organice.

La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) advirtió que con la decisión de avalar esa consulta ciudadana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pierde independencia e imparcialidad, tan sólo para evitar una confrontación con el presidente López Obrador

Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, resaltó que la Suprema Corte actuó bien al argumentar sus votos y no avalar la pregunta que quería el jefe del Ejecutivo, ya quesometer a consulta popular un eventual juicio a ex presidentes no se sustenta en la ley

Los razonamientos de los ministros puedan ser criticados por algunos sectores, pero estuvieron basados en un análisis constitucional, agregó.