El 68 en el corazón, las venas y la pasión

E

l 68 nunca fue resuelto, ni asimilado y mucho menos aceptado por el Estado durante los regímenes del prianismo. Lo que conmemoramos es básicamente el 2 de octubre, la fecha más ingrata y triste del movimiento, pues el 68 fue una explosión de alegría, una fiesta con mucha pasión, rebeldía y lucha por la defensa de las libertades políticas y democráticas. Una democracia que, virtualmente, desde el asesinato de Carranza en 1920. fue conculcada y suministrada a cuentagotas al pueblo mexicano.

Ocho mil cajas que contienen miles de documentos y archivos ocultados a la sociedad y a los familiares de las víctimas en las luchas de los 60 70 y 80 del siglo pasado –en un vil y estúpido intento por ocultar la verdad y la memoria histórica– provenientes, entre otras dependencias, de la temible Federal de Seguridad, la inteligencia militar, el Cisen y todas las policías secretas habidas en el país, felizmente se hallan ya en el Archivo General de la Nación.

En Lecumberri, casi de manera jocosa, los presos del 68 decíamos los presos políticos de hoy serán los gobernantes del mañana . Hoy estamos viviendo momentos históricos y casi extraordinarios. Por ello quiero pensar que, gracias a los objetivos y tareas de la 4T, no estamos muy lejos de esa aseveración.

Américo Saldívar

Aplaude decisión de la SCJN sobre consulta

Bienvenida la ciudadanía a un profundo ejercicio de democracia gracias a la aprobación de la consulta directa avalada por la SCJN. Se trata de un profundo ejercicio ciudadano como nunca se ha visto en este país. Durante los 36 años del neoliberalismo (que no será fácil ni rápido desmontar), fue saqueado el erario, mientras permanecían en el olvido 50 millones de pobres. En ese largo periodo, los entonces presidentes y hoy sujetos de la consulta ¿faltaron a su palabra de trabajar por el bien de México y honrar el encargo que les confirió el pueblo a través del voto? En ello se incluyen los casos de Salinas y Calderón que se hicieron de la Presidencia sin comprobar que la ganaron. Esa gama de asuntos públicos es lo que tiene que reflexionar la ciudadanía, y determinar si se les lleva a juicio. El pueblo, de quien dimana el poder de acuerdo a la Constitución. ¿Quién le teme a la democracia?

Eduardo del Castillo V., director de Códice

Sobre la consulta

La declaración de constitucionalidad de la consulta sobre el juicio a ex presidentes divide opiniones, no entre el pueblo raso que sabe lo que quiere, sino en la clase política y los juristas. Ahí, dicen algunos, murió la autonomía de la SCJN, sin reparar en que no puede morir lo que nunca ha existido; atentado, dicen otros, contra la democracia y me pregunto ¿desde cuándo la ha habido?, se acabó la división de poderes y pienso, ¿de qué país hablarán?, ¿división de poderes? ¿aquí en México? ¿cuándo?

¿Por qué no darse cuenta que AMLO hizo lo suyo de manera clara y abierta conforme a lo que pretendía? Que su palabra pesa por el apoyo popular que ahora tiene es muy cierto y si los ministros se dejaron influenciar por ello es su responsabilidad; lo que si es el colmo es la modificación a la pregunta que no haría ni un estudiante de leyes de primer año; no especifica condiciones de tiempo, modo y lugar ni nombres o hechos a consultar, un afán de querer quedar bien con unos y otros para quedar mal con todos; francamente da pena ajena la actuación de estos ministros, que me hicieron recordar aquel programa del juicio de la La tremenda corte con la actuación de Tres Patines y Nananina.