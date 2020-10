Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 3 de octubre de 2020, p. a10

Orbelín Pineda, volante de Cruz Azul, confía en la Liga Mx para implementar un protocolo adecuado y que regresen los aficionados a los estadios, pese a la pandemia de coronavirus, al indicar que a los futbolistas sólo les corresponde jugar.

Yo no puedo decir nada, sólo me dedico a estar en la cancha, si lo hace la Federación es porque tiene un buen programa con sana distancia para que la gente no esté junta , apuntó en videoconferencia.

Si se da la oportunidad (de reabrir los estadios), estaría perfecto, se valora mucho tener a la gente alentándonos, si no, también es bueno verlo por la televisión , agregó.

La Liga Mx analiza un protocolo para reabrir los recintos deportivos con 50 por ciento de aforo en las entidades donde el semáforo epidemiológico se encuentre en amarillo. No obstante, el ex jugador Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán, demarcación donde se encuentran los estadios Azteca y Olímpico Universitario, consideró que aún no es apropiado el retorno de los aficionados a estos inmuebles.

Orbelín señaló que lo principal es cuidarnos, las decisiones las toman las autoridades, en algunos estados están en semáforo rojo y otros en amarillo, la Federación tendrá un protocolo, nosotros sólo jugamos .

Después de su participación con el Tricolor frente a Guatemala, donde anotó un gol, el futbolista celeste negó que los microciclos con Gerardo Martino, timonel de la selección nacional, sean agotadores y afecten en el posterior rendimiento del jugador, tal como se quejó hace unos días el entrenador del América, Miguel Herrera.