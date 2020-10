Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 3 de octubre de 2020, p. 27

Las ferias y parques de diversiones al aire libre reiniciarán actividades a partir de la próxima semana, así como los inmuebles donde se albergan archivos históricos, con un aforo de 30 por ciento, además de que se ampliará media hora la apertura de negocios, establecimientos y tiendas departamentales; sin embargo la Ciudad de México permanecerá en naranja del semáforo epidemiológico.

A pesar de que la capital se mantiene en ese color desde el 29 de junio, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no se trata de la misma situación de meses anteriores, al destacar que las hospitalizaciones van a la baja y que se han incorporado de manera gradual diversas actividades.

Decimos que llevamos 14 semanas en naranja, pero no es el mismo naranja que ahora porque se han abierto muchísimas actividades y aun así no hemos tenido brotes que signifiquen incremento en hospitalización, entonces por eso somos cautos, no sólo desde el gobierno, sino que es el llamado a los ciudadanos para que no bajemos la guardia.

En lo que se refiere a la posible apertura de los estadios deportivos, aseguró que por el momento permanecerán cerrados, aunque mantiene diálogo con representantes de la Federación Mexicana de Futbol porque aún no es tiempo de hacerlo en la ciudad .

“En términos generales tenemos 400 hospitalizados menos o camas desocupadas con respecto a hace 15 días y eso es bueno, pero hemos sido cautos en la ciudad –y creo que eso ha sido muy bueno– para poder ver cuál es el impacto que vamos teniendo con la apertura de ciertas actividades.”