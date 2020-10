César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 2 de octubre de 2020, p. 14

El tercer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México otorgó a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, un amparo que deja sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso de Agronitrogenados.

Por unanimidad, los magistrados argumentaron que el libramiento judicial carece de fundamentación y motivación, relativo a la justificación de la necesidad de cautela, requisito indispensable para el libramiento de una orden de captura, por lo que ordenaron al juez de control, con residencia en el Reclusorio Norte, se pronuncie de nuevo y dictar un nuevo fallo respecto a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

En su demanda, la hermana del ex titular de Pemex sostuvo que al no tratarse de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, lo conducente es que la forma debió llevarse a cabo conforme al artícu-lo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que la citaran para garantizar sus derechos y no tratar de privarla de la libertad de manera ilegal.