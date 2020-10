Luego de insistir en que se les autorizara realizar una segunda exploración del terreno, tras la hecha en los primeros meses de este año, las autoridades federales y estatales finalmente le permitieron a Madres Igualtecas que regrese al predio el 4 de noviembre, pero sin darle tiempo suficiente para estudiarlo a fondo, lamentó.

Ya tengo unos 20 puntos localizados para exhumarse, pero únicamente me dan 10 o 12 días, cuando mucho, y no me van a alcanzar. Yo digo que si ya hay indicios o fragmentos fuera de la fosa, se tienen que sacar, pero ellos me dicen que aun estando los cuerpos localizados y expuestos, no me pueden dar más tiempo, que son nuevas reglas , señaló.

Jaimes destacó que en ese terreno podrían estar los restos de su hija Ivette Melissa Flores, desaparecida el 24 de octubre de 2012, pero también los de otras víctimas, porlo cual es urgente contar con el apoyo de las autoridades para explorarlo por completo.