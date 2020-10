En más de cuatro horas de posicionamientos, defensa del texto y reproches al mismo, Tatiana Clouthier (Morena) propuso una adición para que en un plazo de tres años se evalúen los resultados de la modificación. El ser humano no es infalible. Con estas reformas estamos haciendo cambios permanentes que podrían tener consecuencias económicas y sociales, ya que dan facultades generales a la Marina, y cuando hablamos de temas de transparencia y están metidos ésta y el Ejército, siempre se nos dice que se trata de temas de seguridad nacional .

Una semana después del fallido intento de aprobar el proyecto, que fue enviado de nuevo a la Comisión de Gobernación tras los señalamientos de desaseo promovidos por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el pleno cameral, cuya mayoría se integra por Morena, PT, PES y PVEM, avaló ayer su contenido en lo general y lo particular, con 262 votos en favor, 86 en contra y 45 abstenciones.

El documento defendido por Morena y sus aliados (PT, PES y PVEM) concluye que las terminales marítimas no se militarizarán, a pesar del reclamo de los opositores que sostuvieron sus ataques constantes a la iniciativa.

Incluso, en su afán de convencer a la mayoría evidenció a su compañera de bancada Juanita Guerra: pregunté a la proponente si apoyaría esta reforma si la hubiera presentado Felipe Calderón, ¡y me dijo que no!

Así, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera (Morena), justificó la constitucionalidad del decreto: “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense, así lo estipula la porción que algunos señalan que está siendo violentada. Pueden consultar en el apartado sexto de nuestro dictamen, donde advertimos y demostramos que la Secretaría de Marina tiene competencias y facultades claramente diferenciadas, pues si bien existe la Armada de México como fuerza militar naval, también lo es que hay una grave distinción entre ambas como entes de la administración pública federal.