Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 2 de octubre de 2020, p. 7

Al respaldar la eliminación de más de 100 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una revisión a la lista de beneficiarios para limpiarla de aviadores, y aseguró que cineastas, artistas, deportistas de alto rendimiento, investigadores, escritores e intelectuales continuarán recibiendo apoyos, pero de manera directa.

La eliminación de los fideicomisos no significa que no nos importan la ciencia, la cultura o el deporte; tan nos importan que queremos que no haya corrupción .

Por otro lado, informó que para aportar los anticipos para la vacuna contra el Covid-19 a las empresas que lo desarrollan se dispone de 10 mil millones de pesos, que permitan garantizar a México el acceso.

Acabo de tomar la decisión de que de inmediato, antes que termine la semana, se entreguen ya los anticipos para la vacuna contra el nuevo coronavirus, porque tenemos disponibilidad de recursos y no nos queremos quedar afuera , indicó.

Sostuvo que a los beneficiarios de los fideicomisos se les continuará apoyando, “pero queremos revisar que no haya aviadores”, porque el manejo de fondos de más de 100 fideicomisos de todo tipo estaba fuera de control completamente y había falta de transparencia. Los beneficiarios no requieren tutela ni que les estén administrando lo que por derecho les corresponde o ya les fue otorgado , puntualizó.

En el caso de escritores e intelectuales que recibían becas, detalló que se hará una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si estas personas son las que deben recibir ese apoyo , pero estableció que en general, éstos deben entregarse de manera directa para que no se queden en manos de intermediarios .

En cuanto a la vacuna contra el Covid-19, precisó que la posibilidad de contar con recursos anticipados para ese fin deriva de que la recaudación fiscal no se cayó a pesar de la pandemia, pues en el periodo enero-septiembre de 2019 se captaron 2 billones 989 mil millones de pesos, en tanto que en este año suman 3 billones 30 mil millones, aunque reconoció que en términos reales se ha reducido 1.7 por ciento.