Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 2 de octubre de 2020, p. 3

Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación votara sobre la constitucionalidad de la consulta popular sobre un eventual juicio a cinco ex mandatarios de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros no tenerle miedo al pueblo y hacer valer la democracia.

En conferencia de prensa matutina, señaló que no estaría bien establecer que la consulta es inconstitucional y sería lamentable que los ministros resolvieran con la excusa de que se violan garantías, cuando la pregunta propuesta es muy clara: que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, que no haya violación de derechos humanos .