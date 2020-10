R

eitero mi convocatoria a participar en la construcción de un programa político de izquierda para Morena como tarea colectiva para evitar su continuado deterioro y muerte anunciada. La semana pasada presenté una síntesis de los cinco objetivos que se proponen en el borrador de Plataforma Electoral de Morena (2014-2015) que AMLO desechó (PE2015). Después de la enunciación de los objetivos en el capítulo 1, la PE2015 incluye cinco capítulos adicionales: 2. Desarrollo de los objetivos planteados; 3. Desarrollo económico y desarrollo social: medios para la vida buena y la vida plena; 4. Autodeterminación en las relaciones con el exterior; 5. Respeto a los derechos humanos, seguridad y justicia; y 6. Reforma del Estado. Hoy profundizo en los dos primeros objetivos desarrollados en el capítulo 2 de la PE2015. Reitero a los lectores interesados en esta idea a escribirme y unirse al grupo de trabajo en formación. Tengan en cuenta que lo que presento fue escrito en 2014-15 y que se va a actualizar y revisar. Sobre el objetivo vida buena y plena , la PE2015 dice:

“Los mexicanos hemos luchado para que nuestra nación sea libre y soberana, por la libertad y la justicia social… para poder decidir libremente, sin cortapisas externas, los destinos de la nación; porque prevalezca la autodeterminación nacional. Que todos seamos libres para conducir nuestras vidas… con los límites del respeto a las libertades de los demás. En Morena tenemos claro que la libertad requiere no sólo la eliminación de prohibiciones externas (la prevalencia plena de las garantías individuales) sino también la superación de la pobreza. Para ser libre, las necesidades humanas deben satisfacerse. Para quien tiene hambre no hay libertad que no es sólo liberación de la esclavitud; requiere también no estar atrapado por la necesidad apremiante. Libertad es un concepto opuesto no sólo a esclavitud sino también a necesidad. En Morena estamos convencidos que es necesario ir más allá de la vida buena y buscar la vida plena para todos: que cada uno pueda realizar sus potencialidades, desarrollar y aplicar sus talentos, florecer…”

Este proyecto está inscrito en el contexto planetario. El destino de la nación no está aislado del mundial que vive la crisis del capitalismo salvaje, materialista y depredador. La aspiración a la vida buena y plena para todos confronta una encrucijada civilizatoria: continuar una modernización que explota, margina y enajena a la ciudadanía, que degrada y amenaza a la naturaleza, que concentra la riqueza y pone a la política al servicio de las élites; o construir una modernidad alternativa basada en el equilibrio ecológico, el uso racional del agua, la energía, la biodiversidad, la tecnología y los conocimientos científicos; el control social del mercado y de los poderes políticos, la democracia plena y el florecimiento cultural. Reconocemos como referentes las visiones basadas en el buen vivir . Entre los pueblos indios de América Latina, está viva la idea del Buen vivir , en la cual la armonía con la naturaleza es fundamental. De la Madre Tierra nace, vive y sobrevive la vida. El buen vivir en México tiene una larga historia como el lekilaltik (tojolabal), el lekil kuxlejal (tseltal y tsotsil), el nava ka ka’anu in ñuú (mixteco). Sobre el objetivo de democracia plena la PE2015 señala:

“Para resolver conflictos sociales, creamos el derecho (que estipula reglas de convivencia y sanciona su violación) y las instituciones que vigilan su cumplimiento; creamos las instituciones democráticas para hacer esto pacíficamente. La convivencia ha de estar fundada en el Estado de Derecho y en la democracia plena… Seguiremos luchando por el respeto del voto, por regular en serio (y no de manera simulada) la publicidad política y las encuestas electorales, castigando severamente la compra de votos. Pero la democracia plena es mucho más: es también democracia participativa y directa, en la que los ciudadanos deciden asuntos torales de la nación a través de la consulta, el plebiscito, la iniciativa legislativa popular y el presupuesto participativo. Elemento central son los órganos de control ciudadano que promuevan, monitoreen y aseguren el ejercicio de derechos. En ella el representante electo no hace lo que quiere: contrae obligaciones. Un primer paso es instituir la revocación del mandato (voto universal a la mitad del periodo para decidir si el elegido continúa o es removido) en todos los cargos de elección popular, aunados a la obligación de presentar informes anuales que dejen de ser discursos rituales y sean una rendición detallada de cuentas. Estos informes serán reglamentados para especificar de manera precisa qué y cómo deben informar. Antes de la votación para la revocación del mandato deberán realizarse amplios debates, difundidos en vivo por televisión e Internet, en los que participará la ciudadanía y los partidos de oposición, para que el voto de la ciudadanía sea informado. Es decir, debe tratarse de una revocación reflexiva e informada del mandato… Los representantes electos al Poder Ejecutivo en los tres niveles deberán someter a plebiscito su programa de gobierno. Si éste se aprueba, su cumplimiento será obligatorio. Un organismo plenamente autónomo, elegido por la ciudadanía, monitoreará y evaluará el cumplimiento del programa de gobierno aprobado y difundirá los resultados antes de la votación de revocación del mandato. La democracia plena no será realidad si en los centros de trabajo, escuelas y hogares, y en los mercados prevalece la unilateralidad y arbitrariedad. En Morena proponemos democratizar la vida interna en partidos políticos, sindicatos, escuelas, hogares y mercados; para que todos aprendamos a exigir nuestros derechos y a respetar los de los demás. Aprender a dialogar y buscar soluciones de consenso. Lo anterior será una quimera, incluso si se plasma en detalle en la legislación, a menos que logremos desarmar el oligopolio de los medios de comunicación y hacer realidad el derecho a estar bien informados y a tener acceso a los medios para expresar nuestra opinión. Pero la democracia plena tampoco podrá existir si no se reduce sustancialmente la monstruosa desigualdad que prevalece en el país, que lleva a que un puñado de multimillonarios capture las instituciones del Estado y las ponga a su servicio. Compran a las televisoras y a las empresas encuestadoras para transformar en ganadores en el imaginario ciudadano a los candidatos y candidatas que ellos eligieron. Su dinero fluye para ofrecer recompensas a quienes vendan su voto. La disminución sustancial de la desigualdad es condición necesaria del desarrollo de la democracia: reducir la extrema riqueza y eliminar toda la pobreza, no sólo la pobreza extrema.