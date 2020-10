¿Y

ahora qué sigue? El Instituto Nacional Electoral deberá organizar una consulta popular. El presidente López Obrador propuso la pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Pero la Corte la reformuló y quedó así: ¿Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En su intento de descafeinar la original, lograron excluir los nombres de los ex presidentes, pero resultó que ampliaron el espectro de la consulta: no sólo serán ellos, sino los actores políticos , sin excepción, así que también los miembros de sus respectivos gabinetes serían sometidos al proceso de esclarecimiento . En ese proceso quedarían al descubierto los presuntos delitos en que hubieran incurrido. Si los ciudadanos contestan afirmativamente, el expediente deberá pasar a la Fiscalía General de la República. Pero antes de llegar a ese punto, presenciaremos lo que muchas veces imaginamos, pero nunca creímos que sería posible que ocurriera: el pueblo se erigirá como fiscal de los cinco ex mandatarios que hundieron a México en la corrupción y la pobreza: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Podría suceder que alguno pisará la cárcel? Probablemente no, pero sería bueno que se les exigiera reparar el daño material que causaron. López Obrador insistió mucho en llevarlos a juicio. Cumplió. Está en marcha.

La secta

Clare Bronfman, Una heredera de la empresa licorera Seagram, fue sentenciada a seis años y medio de prisión al hallarla culpable de utilizar su enorme riqueza para apoyar a la secta NXIVM (Nexium) y a su líder, Keith Raniere; además, le impusieron una multa de medio millón de dólares. La mujer, de 41 años, es la hija del difunto Edgar Bronfman, el ex presidente y CEO de Seagrams, una de las mayores empresas en su ramo. Dos hijos de ex presidentes de México: Ana Cristina Fox y Emiliano Salinas Occelli, han sido relacionados con la secta. Ana Cristina dijo que sólo tomó un curso y se alejó del grupo, y Emiliano Salinas, a su vez, aceptó que tuvo una relación comercial pero que la terminó. La secta ha sido acusada de cometer varios delitos; entre otros, esclavizar a mujeres, marcarlas en la piel y utilizarlas sexualmente. En abril de 2019, Bronfman se declaró culpable de dos delitos en relación con el caso federal contra Raniere y sus seguidores clave. La sentencia dictada el miércoles por el juez de distrito de Estados Unidos Nicolas Garaufis superó la de cinco años solicitada por la fiscalía.