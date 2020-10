Myriam Navarro

Viernes 2 de octubre de 2020

Tepic, Nay., Alrededor de 3 mil 500 trabajadores del gobierno de Nayarit marcharon este jueves en la capital del estado para demandar el pago de la segunda quincena de septiembre; parte del contingente tomó la planta de Coca-Cola concesionada a la familia del mandatario panista Antonio Echevarría García. Los manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta que sea atendido su reclamo.

A un año de que este gobierno concluya su gestión (en 2021 habrá comicios para elegir gobernador, 30 diputados locales y 20 alcaldes), los secretarios de Finanzas, Juan Luis Chumacero Díaz, y de Gobierno, Antonio Serrano, respondieron: No es que no queramos pagar, es que no hay (dinero) .

Los burócratas marcharon desde la Calzada del Panteón hacia la embotelladora de Fomento Económico Mexicano SA (Femsa) ubicada al oriente de Tepic. Los obreros intentaron cerrar la puerta corrediza que da acceso al patio de maniobras y abastecimiento, pero los manifestantes lograron entrar.

Luego formaron brigadas en cada uno de los accesos e impiden la movilización de los productos, pero no obstruyen la entrada ni la salida del personal e incluso permitieron que dos tractocamiones que transportaban insumos salieran de la factoría.

Al mismo tiempo, en el centro de Tepic donde se ubica el palacio de gobierno, un grupo de docentes agrupados en la sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloqueaban la avenida México para denunciar que no les han pagado un bono desde la primera quincena de septiembre ni el salario de la segunda.