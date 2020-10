Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Viernes 2 de octubre de 2020, p. 3

La escritora Elena Poniatowska dijo que no está de acuerdo con la extinción de los fideicomisos públicos que propone el gobierno federal, entre ellos varios que atañen a los sectores cultural y científico.

Discrepo totalmente. Deben seguir los fideicomisos; creo que es un error que ojalá se pueda remediar. Siempre se puede echar para atrás cuando uno comete un error; siempre podemos disculparnos cuando metemos la pata , opinó la autora durante la charla que ofreció este jueves a través de las redes sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Invitada para conversar acerca de su libro La noche de Tlatelolco, la periodista fue consultada también acerca de temas políticos.

Poniatowska señaló que es difícil analizar la realidad inmediata, pero se definió lopezobradorista. Relató que conoció a Andrés Manuel López Obrador hace casi 18 años, “y desde su campaña caminé a su lado. Vivimos en un país con muchas dificultades y él se ha granjeado mucho odio de la clase pudiente porque ha denunciado, criticado y quiere limpiar la política mexicana, o el modo de hacer política; eso es muy válido e indispensable, pues no se puede vivir con una herida purulenta que finalmente envenena y mata.

Ha sido muy importante la participación de la gente. Hay muchos jóvenes que caminan a su lado a pesar de las renuncias en su gabinete, las cuales son comprensibles, pues de eso se trata nuestra democracia: un funcionario no tiene por qué quedarse si no quiere. Pero no soy política, me chivea mucho estar hablando de estos temas , concluyó la escritora.

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente López Obrador anunció que los beneficiarios de fideicomisos que habrán de extinguirse seguirán recibiendo apoyos, “pero se revisará el padrón para terminar con aviadores”. Mencionó que deportistas de alto rendimiento, investigadores, artistas, intelectuales, escritores, cineastas, recibirán sus apoyos de manera directa; es decir, sin intermediarios.