Destaca que eso no podemos olvidarlo. Si lo hacemos, estamos condenados a repetirlo. Perdón por el lugar común, pero éstos muchas veces están manchados de sangre. Son aquellos que tienen que significarse, representarse y quedar en la memoria .

La SC, a través de la página en Facebook de Los Pinos y de la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx, emitirá una serie de actividades. Al mediodía de hoy se realizará una charla con los periodistas Homero Campa y Arturo Rodríguez, dedicada a analizar el legado del movimiento estudiantil.

Además, desde la explanada de la Casa Miguel Alemán, los moneros José Hernández, Rafael Pineda Rapé y Antonio Helguera participan en el Juicio a Ex Tatúas, a las 16 horas. Dos horas más tarde, el escritor Paco Ignacio Taibo II, autor del libro 68, conversará con Fabiola Eunice Camacho, Ayamel Fernández García y el ex líder estudiantil Óscar Moreno Corzo, en la mesa El 68 que no vivimos.

El Complejo Cultural Los Pinos transmitirá a lo largo del día Voces del 68, selección de programas grabados y música de la época. A las 10 horas, en la Pérgola y en la explanada de la Casa Miguel Alemán se exhibirán dos de los tres monolitos que conforman la instalación Tlatelolco Public Space Odyssey, de la artista Ximena Labra, una colaboración entre el Complejo Cultural Los Pinos y el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM. Este es el reinicio del programa de exposiciones de Los Pinos, tras el confinamiento derivado de la pandemia. Además, el MUAC albergará desde hoy la exposición virtual Imágenes y revuelta: la gráfica del 68.

Tv UNAM transmitirá dos películas que conmemoran el movimiento de 1968. Hoy a las 22 horas, El grito, de Leobardo López Arretche, y mañana a las 22 horas, Olimpia, de José Manuel Cravioto.

Canal 22 difundirá una programación especial que incluirá el estreno de Olimpia, ganadora del Ariel 2020, y los documentales Memoria del 68, producción del Canal del Congreso, y Tlatelolco, las claves de la masacre, dirigido por Carlos Mendoza.