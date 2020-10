O

bsesión criminal es una conocida película de terror y la estación en la que está detenida la administración Donald Trump respecto a Cuba. El gobierno de Estados Unidos (EU) volvió a golpear al pueblo cubano al sancionar la empresa de finanzas y seguros American International Service (AIS), que procesa remesas a la isla. Con esas tarjetas de débito los familiares de los emigrados y los trabajadores que manejan pequeños negocios privados pueden realizar pagos en comercios, gasolineras y otros establecimientos del país, incluyendo las tiendas en moneda libremente convertible que empezaron a operar en julio pasado.

La decisión del lunes se toma a menos de una semana de otras sanciones unilaterales contra el turismo y el comercio en Cuba que impiden a los estadunidenses visitar los hoteles y algunas casas particulares. Tampoco pueden introducir en EU ron ni tabacos cubanos, tras una nueva andanada de medidas que comenzaron en el verano de 2017 y han endurecido el viejo bloqueo comercial y financiero contra la isla a límites irrespirables. En medio de la pandemia, son perseguidos con igual saña los buques que traen combustible a la nación del Caribe y el gringo que se fuma un Partagás o se toma un trago de Havana Club.

Las remesas a Cuba desde otras naciones pueden llegar sólo por transferencia bancaria, después de que Washington también prohibiera los envíos por Western Union hacia la isla, excepto desde EU, con restricciones de 11 dólares al día. No son muchos los bancos en el mundo que se atreven a transferir dinero. Cualquier firma extranjera que use el sistema financiero estadunidense también podría violar las sanciones del Departamento del Tesoro y pocos quieren arriesgarse a recibir multas de millones de dólares impuestas por Washington. El secretario de Estado, Mike Pompeo, prácticamente sugiere el envío de dinero a través de las personas que viajen a Cuba como única posibilidad de hacer llegar efectivo. Cínicamente no menciona que la aviación civil está operando en sus niveles mínimos por la pandemia de Covid-19 y que la Casa Blanca ha restringido los viajes aéreos y marítimos entre ambos países.

¿Por qué todo esto? ¿Representa Cuba un peligro tan claro e inminente como dicen Trump y Pompeo? ¿En qué punto del camino la guerra por la relección se desvió hacia La Habana? Según un editorial del New York Daily News, la verdad es que Trump deshizo el deshielo de las relaciones con Cuba porque el último presidente, a quien odia con cada fibra de su ser, lo inició. Se guía por la mezquindad y la conveniencia, no por los principios .

Esa es una parte de la verdad. Otra habría que buscarla en el cortejo a los sectores más endiablados de la comunidad cubana y venezolana en Florida, y al uso y abuso del fantasma del socialismo para golpear a Joe Biden a partir de una lógica binaria, si no estás con Trump, eres chavista, castrista, comunista, demócrata o todo eso a la vez.