M

ucho se ha hablado y se habla de nuestros orígenes, esencia, carga genética que el inglés William Shakespeare sin saber resumió en to be or not to be.

Nacemos con una carga genética única para cada individuo y dispar para la colectividad, la inmensa mayoría de la humanidad gozamos de nuestro vigor híbrido no presente en las llamadas razas que están a punto de desaparecer de manera materialy descalificarse socialmente por ser el origen del racismo y consecuente clasismo, lacras de la historia del hombre y origen y producto de innumerables y vergonzosas calamidades en las interrelaciones humanas .

El hombre es un animal social por su necesidad de conservación física, pero es individualista por instinto, esto produce un conflicto de convivencia, una de tantas guerras civiles que llevamos dentro y que nos producen desequilibrios personales y sus consecuencias sociales, y nunca resolvemos del todo, en nuestro paso por nuestra materia a la que le llamamos vida. Mantenemos esta lucha interna entre el ego, el superego y el id, entre el deber y el querer, entre nuestro pobre consciente contra nuestro poderoso subconsciente el cual, como en piloto automático, controla y domina la mayor parte de nuestras acciones; tendemos a ser o sentirnos diferentes, ni siquiera logramos ser gremiales, aunque por necesidad lo pretendamos, y concluimos que somos más grupales sin compromiso común utilizando y no sirviendo al grupo al cual decidimos pertenecer para sólo obtener beneficios personales más que objetivos comunes.

Pudiera parecer este análisis o percepción del hombre catastrófico, negativo, pesimista o sin visos de buena esperanza, pero estamos obligados a entender que el análisis es un proceso de razonamiento que obliga a eliminar emociones para que, en la medida de lo posible, podamos llegar a una conclusión o juicio racional.