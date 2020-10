César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 1º de octubre de 2020, p. 14

El próximo 26 de octubre se llevará a cabo la audiencia intermedia de Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presa en Santa Martha Acatitla.

El juez federal determinará si son pertinentes y suficientes las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para acusarla por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público y provocar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos.

La ex funcionaria está solicitando que el Ministerio Público Federal localice a algunos de sus más cercanos ex colaboradores para que comparezcan, entre ellos su ex oficial mayor Emilio Zebadúa, quien también es investigado por la llamada estafa maestra, pues de acuerdo con la carpeta de investigación, supuestamente fue el principal responsable de suscribir contratos irregulares que se otorgaron a empresas fachada.

La defensa de la ex secretaria de Estado, que encabeza el abogado Epigmenio Mendieta, propone al juez que se desahoguen 53 datos de prueba, de ellos 38 documentales y 15 testigos, la mayoría ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, entre los que destacan Salvador Ibarra Infante, quien se desempeñó como director general adjunto de planeación de la coordinación general de delegaciones en la Sedesol, y José Antolino Orozco Martínez, director general de Geoestadística, ambos testigos claves en el caso.