No podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde; esperamos que muy pronto se pueda regularizar .

La prórroga que se ha dado al cierre de la frontera norte por acuerdo bilateral de México y Estados Unidos prevalecerá hasta en tanto no se modifiquen las condiciones sanitarias en los estados fronterizos establecidas en el esquema del semáforo epidemiológico, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.