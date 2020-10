Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 1º de octubre de 2020, p. 8

El próximo año será el de la Grandeza de México, donde se conmemorarán los 700 años de la fundación y 500 años de la conquista de Tenochtitlán, así como 200 años de la consumación de la independencia, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario consideró que esto sería ocasión para un cambio de postura del gobierno español sobre estos hechos: de la monarquía, un cambio de actitud, y con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación, y hermanarnos, pensar en la reconciliación .

Después de las diferencias que generó el año pasado la petición presidencial a España, en esta ocasión López Obrador matizó las consecuencias en caso de que no se modificara la postura del país ibérico –fijada en 2019–, cuando rechazó la posibilidad de pedir perdón por los excesos cometidos. “Si esto no sucediera, no tendríamos nosotros motivo para la confrontación.

De todas formas, va a ofrecer disculpas el Estado mexicano, porque las comunidades originarias no sólo padecieron por la Conquista. Ya en el México independiente hubo acciones represivas de exterminio .