Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 1º de octubre de 2020, p. 5

Durante la sesión de este miércoles en el Senado, Morena y el bloque opositor, integrado por PAN, PRI, MC y PRD, se confrontaron por la desaparición de 109 fideicomisos que se discute en la Cámara de Diputados.

La extinción de los fideicomisos es una violación múltiple de derechos humanos, se está cancelando la posibilidad de educación, cultura y trabajo; incluso de protección civil. No puedo creer que no lo vean, no puedo creer que sean capaces de respaldar algo así , resaltó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López.

En tanto, el senador panista Víctor Fuentes, desde su escaño, manifestó a los de Morena: Lo que nos ocupa el día de hoy para nada es la excepción, el desaparecer los fideicomisos para el apoyo de estudiantes del Conacyt, del teatro, dejar sin apoyo en muchas cosas que son muy importantes, estratégicas, neurálgicas para el desarrollo del país. La verdad, con todo respeto, no tiene madre .