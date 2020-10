Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechaza la consulta popular sobre el juicio contra cinco ex presidentes, yo me deslindo y que el Poder Judicial asuma su responsabilidad, aseveró el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador. Anunció que de inmediato presentaría una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, con el propósito de que no se cancele la democracia participativa, porque ese precepto –que establece el derecho del pueblo a ser consultado– quedaría en letra muerta y sería una simulación .

La víspera de que se discuta el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que plantea declarar inconstitucional la consulta, el mandatario solicitó al pleno de la Suprema Corte considerar los sentimientos de los ciudadanos , porque resolverán si en los hechos se aplica la democracia participativa o nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa .

Sugirió a los ministros que ayer mismo realizaran entrevistas a la gente en la calle, si no se puede con el rigor metodológico de una encuesta , porque la ciudadanía quiere ser tomada en cuenta, y les recomendó analizar cómo de forma inédita en 15 días se reunieron 2 millones de firmas solicitando la consulta.