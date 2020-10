Quino, el padre de Mafalda, se ha ido al viaje eterno

uere Quino, el padre de Mafalda. Tristísima noticia. Mafalda, Guille, Miguelito, Felipe, Susanita, Manolito y Libertad deben estar inconsolables.

Un recuerdo eterno para Joaquín Salvador Lavado Tejón, universalmente conocido como Quino, el enorme historietista argentino.

Los momentos deliciosos que nos ha hecho pasar con las anécdotas, historias, frases irónicas, mágicas e inolvidables de esas niñas y niños deben ser agradecidos eternamente.

La historieta universal pierde a uno de sus grandes protagonistas. Mafalda es un paradigma didáctico, ejemplo de vida, que con sus frases y acciones nos enseñó a visualizar mejor el mundo, y sobre todo a luchar por mejorarlo haciéndolo más justo y con más libertad. ¡Viaje eterno, a través del Universo para el maestro Quino!

Arturo García Alcocer

Hasta siempre, maestro

Ahora, en tu justo tiempo, te paseas orgulloso y soberbio, cual cometa, presumiendo tu gran estela de colores, revoloteando el polvo luminoso, tu gran creación que se te cuelga del cuello y cariñosa te llena de besos y se te revela en musa. La musa que nos implantaste en el cofre encefálico, la que nos plantaste en el corazón, la niñez acompañada de la hermana de la generación de la primavera y las subsecuentes, la infancia precoz retando de ida y vuelta al adulto confundido con su eterno retorno. La niña que brinca eufórica, jugando al realismo mágico, desde la Patagonia y hace temblar la conciencia del mundo. La sutil traviesa, con todos sus amigos, le patea la puerta al imperialismo echándose a correr una y otra vez. La hija tuya, que diste en adopción y tutoría compartida al Che, a Salvador Allende. El lienzo que resiste y cura las heridas de todas las dictaduras latinoamericanas y del mundo. Hoy, junto a ella, alzamos nuestros pañuelos, cometa luminoso e inigualable, genio entre los genios, mago de la magia, realista de la realeza del realismo, en tu paso al infinito. Tu Mafalda no nos deja llorar y nos arenga a sonreír, dejas un vacio repleto y lleno de vos, ¡gracias maestro, hasta siempre Che Quino!

Ismael Cano Moreno

Mujer, lucha por lo que tú crees, no por lo que te imponen

A las mujeres manifestantes del 28 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México.

Si tu lucha es justa no tienes por qué esconder tu rostro; si tu lucha es justa no tienes por qué agredir a otra. A mí no me importa una pared rayada o un vidrio roto, duele la indolencia y la ceguera al no reconocer la violencia de género entre el mismo género.

Hemos luchado por el derecho a la libre manifestación, hemos luchado por privilegiar el diálogo, hemos luchado para mirar al aborto como un problema de salud pública y logramos la conquista de hacerlo en esta Ciudad de México. No voy a respetar a ningún movimiento violento frente a un gobierno pacífico. Apelamos al diálogo, así como a continuar las manifestaciones respetando tus derechos y los de los demás. No permitas que te manipulen, no destruyas el lugar en el que tú y yo vivimos.