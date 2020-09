M

uchas veces, cuando reviso el Twitter, aparecen fotos de personas desaparecidas. Casi siempre son mujeres. A veces hombres. Casi siempre jóvenes. Se busca. Cualquier información, por favor llame a... La buscamos desesperadamente. Mi prima. Mi hija. El Twitter de hoy lleva un mensaje reportando a cinco mujeres desaparecidas en San Martín Texmelucan...

Todavía no alcanzamos a asimilar lo que significa desaparecer. Lo que significa vivir en un país en que se desaparece a personas todos los días. Lo que significa vivir en un país en que casi no hay un pueblo en que no haya algún desaparecido. Donde secuestran mujeres para venderlas. Donde roban hombres para pedir rescate, o para inculparlos de algún crimen, o simplemente para matarlos en alguna otra parte. No sabemos bien lo que significa, pero sí que el hecho nos incomoda bastante. Tanto, incluso, que frecuentemente buscamos ignorarlo. No saber qué hacer con los desaparecidos, pero sentimos que debemos hacer algo. Hasta en el Twitter siento dudas: ¿debo o no picar un retuit? Usualmente termino basculando en contra, porque no tengo fe en que los amigos que tenga la puedan llegar a ver, y por no querer inundar a mis seguidores con una clase de noticia que, en México, es una constante.

Hay mucho qué pensar respecto de esa incomodidad. En las entrevistas que he tenido con familiares de desaparecidos, veo que la desaparición es en realidad un fenómeno contagioso, que genera un enorme vacío en torno de cada desgracia.

Cuando una persona es desaparecida, sus parientes usualmente inician una búsqueda, y si esa persona no aparece pronto, la espera empieza a extenderse como una planicie árida, interminable. Y los parientes comienzan a vivir con la presencia perpetua de un ausente, de la persona que ha sido robada y que está sufriendo quizá, en alguna parte. ¿Vive aún o ha muerto? No pueden estar seguros, ni siquiera en casos en que la probabilidad de la muerte es muy elevada. Por eso no puede haber duelo para el desaparecido, finalmente no se sabe si ha muerto o no, y aun si se le supone muerto, no se sabe cuándo sucedió, ni dónde, ni dónde quedaron sus restos. No se pueden retirar los restos del lugar en que fueron arrojados, por alguien que los trató como basura, para reintegrarlos al amor de su familia.