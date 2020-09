Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de septiembre de 2020, p. 13

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la visión del actual gobierno es revertir el proceso que se dio en los pasados 40 años de estímulo a la inversión privada en el sector.

Por eso, ahora está la decisión de asignar recursos públicos para duplicar las plazas de médicos residentes –de 10 mil a 20 mil– a partir del próximo año, y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria.

Recordó que hay evidencia del fracaso del modelo neoliberal en México y otras naciones, pues no se logró cubrir las necesidades de las poblaciones ni se redujeron la inequidad ni la desigualdad social y económica. Por el contrario, la riqueza se concentró en unos pocos y proliferaron iniciativas privadas que sustituyeron la capacidad de los gobiernos para proveer servicios de salud, culturales y educativos, entre otros.

El funcionario aclaró de esta manera la postura que presentó ayer por la mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hizo referencia al planteamiento del ex secretario de Salud y ex rector de la UNAM Guillermo Soberón en los años 70, respecto a que ya no hacía falta formar personal médico.