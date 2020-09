La ex secretaria entregó al juez su respuesta a la acusación formal que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra el 26 de agosto, la cual negó total y categóricamente , pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona .

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitó al juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor Emilio Zebadúa, y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares.

Entre las pruebas se encuentra el acta de entrega-recepción al ex candidato presidencial del PRI José Antonio Meade, cuando éste asumió la titularidad de la Sedesol en 2015, donde se informa cómo se solventaron algunas observaciones de la ASF y las que estaban pendientes.